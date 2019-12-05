Кличко звільнив ще одного заступника

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади свого заступника Олександра Спасибка.

Відповідне розпорядження від 3 грудня №1005 розміщено на сайті КМДА.

“Звільнити Спасибка Олександра Валерійовича з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації 4 грудня 2019 року за угодою сторін", - йдеться у документі.

Спасибко був призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади свого заступника Дмитра Давтяна.

Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко представив керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова як свого нового радника.

Водночас Кличко подякував заступникам голови КМДА Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за роботу і попросив їх написати заяви на звільнення.

Тоді заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що не писатиме заяву про своє звільнення на прохання Кличка.

Фото зі сторінки Олександра Спасибка у facebook