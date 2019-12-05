Кличко звільнив ще одного заступника
Відповідне розпорядження від 3 грудня №1005 розміщено на сайті КМДА.
“Звільнити Спасибка Олександра Валерійовича з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації 4 грудня 2019 року за угодою сторін", - йдеться у документі.
Спасибко був призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року.
Раніше мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади свого заступника Дмитра Давтяна.
Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко представив керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова як свого нового радника.
Водночас Кличко подякував заступникам голови КМДА Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за роботу і попросив їх написати заяви на звільнення.
Тоді заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що не писатиме заяву про своє звільнення на прохання Кличка.
Фото зі сторінки Олександра Спасибка у facebook