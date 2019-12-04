У Києві до Дня ЗСУ презентували цикл документальних фільмів «Бойові родини»

У Києві в Музеї історії України у Другій світовій війні презентували цикл документальних фільмів «Бойові родини», який розповідає все про традиції та культуру української армії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей проєкт про родини військ, про окремі бригади, все це ви зможете побачити в цьому документальному фільмі. І зараз ми презентуємо ці чотири серії документального фільму, які ми розробили спільно з Міноборони та ЗСУ України”, - сказав продюсер проєкту документальних фільмів "Бойові родини" Олександр Дріз.

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ Олег Грунтковський зазначив, що у цьому фільмі показано, чим живуть на сьогодні ЗСУ. За його словами, майбутнє нашої держави залежить саме від того, якими є зараз ЗСУ та якими вони будуть в майбутньому.

"Сьогодні ви побачите чудову роботу про простих українських військовослужбовців. Про військовослужбовців ЗСУ, які показали, що можуть та вміють захистити наш український народ, нашу українську землю та наше майбутнє. Робота не проста, але в неї вкладено душу тих людей, які взялися за цю справу", - сказав він.

Цикл «Бойові родини» розповідає про традиції та культуру української армії. Кожна серія присвячена одному конкретному підрозділу в різних родах військ.

Наразі готові чотири серії: про 35-й та 36-й окремі батальйони морської піхоти; про 93-ю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр»; про 80-у окрему десантно-штурмову бригаду; про 55-у окрему артилерійську бригаду «Запорізька Січ».

Цикл документальних фільмів створено за підтримки Українського культурного фонду. Режисер-постановник — Євгенія Цвєтанська, оператор — Валерій Ситюк, продюсер — Олександр Дріз.

Телепрем’єра документальних фільмів «Бойові родини» відбудеться на каналі «2+2» саме на День Збройних сил 6 грудня о 7:50. А згодом цикл ще багато разів буде транслюватися на інших загальнонаціональних телеканалах, також — повторно на «2+2».