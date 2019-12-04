Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж на Березняках
Про це повідомляє пресслужба мера Києва.
"Сьогодні ми відкриваємо оновлений легкоатлетичний манеж. Знаковий спортивний об'єкт для столиці. Та, думаю, й для країни загалом. Бо подібних спортивних об'єктів в Україні немає. Манежу - 40 років, і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю", - сказав Кличко.
Після реконструкції на території манежу з'явилися сучасний зал з трибунами на 300 місць, тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. Є майданчик для стрибків у довжину. А також - зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові.
Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж на Березняках / Фото: kiev.klichko.org
Для манежу закупили понад 1,3 тис. одиниць професійного спортивного обладнання, виготовленого в Україні, Європі та США.
Вмонтовані у покриття манежу датчики підраховують кола під час бігу на 3-5 км. Також є система фіксації фальстарту та фотофінішу, яка дозволяє відстежувати результати великої кількості учасників змагань. На інформаційні табло автоматично виводиться результат змагань.
Будівля манежу є енергоощадною та має сучасні системи вентиляції та опалення. Створені умови і для комфортного пересування людей з інвалідністю. Здійснили і благоустрій території навколо спортивного приміщення.
"Цей спортивний об’єкт стане однією з найкращих тренувальних баз в Україні. Ми поспілкувалися зі спортсменами - всі задоволені. За рівнем оснащення легкоатлетичний манеж на Березняках може претендувати на сертифікацію для проведення національних та міжнародних змагань. Переконаний, у цій будівлі буде дуже багато спортивних досягнень, що підніматимуть нашу країну ще на вищий рівень", - додав мер Києва.
Володимир Кличко разом з мером оглянув зали манежу, де вже тренуються спортсмени, і зіграв партію в настільний теніс. Він зазначив, що можливість тренуватися в таких умовах мотивує займатися спортом і досягати високих результатів.
"Я подивився, як тут відремонтували зали, скільки нового обладнання - ми з братом в таких умовах не тренувалися. Спортсмени, які тут тренувалися, - завоювали чотири олімпійських медалі на останніх олімпійських іграх в Ріо. А в цих найкращих умовах, я переконаний, і результати будуть високими. Сподіваємося, що на наступних олімпійських іграх матимемо щонайменше 10 медалей", - підкреслив Володимир Кличко.
У оновленому манежі вже тренуються олімпійці, члени національних збірних, відомі легкоатлети, борці. Але доступ до манежу матимуть і школярі та всі активні кияни, які займаються фітнесом, оздоровчою фізкультурою та любительським спортом. Манеж працює з 6 до 22 години.