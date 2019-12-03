Учнівський е-квиток: батьки зможуть моніторити поїздки школярів через додаток

До кінця року стартує пілотний запуск електронних учнівських квитків для 35 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл Києва.

Як повідомляє пресслужба КМДА, учні денної форми навчання отримають учнівські е-квитки, які дають право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Києва.

"Влада міста забезпечить школярів е-квитками безкоштовно. Дизайн картки розробляла команда "Агентів змін". В основі дизайну – ідея дати можливість школярам під себе змінювати карту, взаємодіяти з нею, наприклад, ліпити наліпки. Цю ідею можна буде розвивати й далі: кожна школа може зробити свій особистий набір наліпок і роздати учням. Таким чином школа просуватиме себе серед інших закладів, а учні відчуватимуть причетність до улюбленої школи. Або місто зможе робити особливі наліпки для відзнаки учнів, наприклад, за перемоги в олімпіадах. Яскравий колір вирізнятиме картку серед інших, а наліпки на ньому виглядатимуть якнайкраще", - йдеться у повідомленні.

Інформація на звороті зроблена максимально контрастною для кращої читабельності, а дата дії квитка виділена, щоб кожен контролер міг якнайшвидше побачити цю інформацію.

Учнівські проїзні є дійсними весь період навчання на всіх видах транспорту без обмеження кількості поїздок. У разі потреби батьки зможуть перевіряти переміщення своїх дітей з учнівським е-квитком через мобільний додаток Kyiv Smart City, який відображає та зберігає інформацію про поїздки.

Електронний учнівський квиток буде багатофункціональним.

"Оскільки проїзний матиме функцію ідентифікації власника, він стане електронним ключем учня до різних сервісів та можливостей. Школярі зможуть використовувати картку для безоплатного проїзду у громадському транспорті та пільгового входу до закладів культури. У майбутньому учнівський е-квиток буде інструментом для користування електронним учнівським кабінетом з онлайн-щоденником та завданнями. Згодом із його допомогою школярі отримуватимуть обіди у їдальнях. У такий спосіб маленькі кияни навчатимуться легко й вправно використовувати цифрові сервіси для забезпечення своїх потреб та отримання послуг", – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Запровадження учнівського е-квитка у столиці відбудеться у кілька етапів. У рамках першої хвилі проєкту понад 35 000 школярів із десяти районів Києва почнуть використовувати учнівський електронний квиток. Протягом листопада-січня відбуватиметься збір інформації про учнів для виготовлення квитків. В "Особистому кабінеті киянина" буде створено новий розділ, куди батьки школярів надсилатимуть інформацію про своїх дітей. Ці дані отримають навчальні заклади для перевірки та узгодження. Школи надсилатимуть перевірену інформацію комунальному підприємству "ГІОЦ", яке займатиметься виготовленням електронних учнівських квитків.

У березні 2020 року у столиці планується випустити 100% електронних учнівських квитків.