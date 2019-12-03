Снігоприбиральна техніка розпочала чергування в Києві

У столиці на дороги виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Нині на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати у будь-який момент у разі погіршення ситуації", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях вулиць і доріг та в заборонених для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин.

Зазначається, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках. Тож столична влада закликає водіїв по змозі утриматися від поїздок на власних авто.

Як повідомляв Укрінформ, синоптики попередили про погіршення погодних умов (сніг та ожеледицю) на Київщині у вівторок, 3 грудня. Очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг, утворення снігового покриву заввишки 2-5 см; на дорогах ожеледиця.