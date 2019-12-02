У Раді Європи хочуть допомогти Україні з проєктом закону про столицю

Експерти Ради Європи запропонували Україні допомогу в доопрацюванні проєкту нового закону про столицю.

Про це заявив голова Асоціації міст України, міський голова Києва Віталій Кличко під час урочистостей у Верховній Раді до Дня місцевого самоврядування, повідомляє пресслужба КМДА.

«У законопроєкт закладено багато положень, які викликають заперечення. Оскільки окремі новації вплинуть на систему місцевого самоврядування, наші колеги з Ради Європи запропонували допомогу в його доопрацюванні в рамках так званого «страсбурзького формату», – підкреслив Кличко.

Він нагадав, що гостро стоїть питання оновлення законодавства про місцеве самоврядування. Зокрема, в частині місцевих виборів, усунення диспропорцій у співвідношенні власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, справжньої фінансової автономії, розмежування відповідальності регіонального та місцевого рівнів самоврядування, зміцнення місцевих бюджетів.

«Ми очікуємо, що новації законодавства про місцеве самоврядування мають відбуватися за умови наукової та громадської експертизи відповідних законопроєктів. Дуже важливо, щоб законодавчі новації допомогли зняти проблемні питання в організації та функціонуванні місцевої влади, а не створювали нові, ще більш складні проблеми», – наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України". Авторами законопроєкту є група народних депутатів від фракції "Слуги народу".

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Райради створюватимуться за рішенням Київської міської Ради, їхній загальний склад становитиме 20 депутатів.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду на строк повноважень Президента.