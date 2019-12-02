Хрещатик відкриють для авто на вихідні під час новорічних свят

Хрещатик відкриють для авто на вихідні під час новорічних свят

Укрінформ
Рух транспорту Хрещатиком відкрито у вихідні та святкові дні до закінчення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні. Це пов’язано з обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, із 25 листопада до 26 січня 2020 року обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі. Також заборонено рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

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Як повідомлялося, з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5.

Під час святкувань обмежуватимуть рух міського транспорту в центрі столиці також 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня.

Офіційне святкування Нового року та Різдва на Софійській та Контрактовій площах триватиме із 14 грудня до 19 січня. Наразі на локаціях триває підготовка.

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