У Києві вночі 3 та 4 грудня скоротять режим руху два трамваї
Укрінформ
У Києві вночі проти 3 та 4 грудня буде скорочений режим роботи трамваїв №№8, 29 у зв’язку із ремонтом колій на вул. Привокзальній.
Про це повідомили у Київпастранс.
"У ніч проти 3, 4 грудня скорочений режим роботи трамваїв №8, 29. Ремонтуємо колії по вул. Привокзальній", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що останні відправлення трамваїв №8 за власним маршрутом: від ст. м. «Лісова»: 22:54, 23:04; від ст. м. «Позняки»: 22:26, 22:50.
А останні відправлення трамваїв №29 за власним маршрутом: від ст. м. «Лісова»: 22:40, 22:58; від ст. м. «Бориспільська»: 22:25, 22:45.
О 05:40 рух буде відновлено за графіком.