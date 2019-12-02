У Києві вночі 3 та 4 грудня скоротять режим руху два трамваї

У Києві вночі проти 3 та 4 грудня буде скорочений режим роботи трамваїв №№8, 29 у зв’язку із ремонтом колій на вул. Привокзальній.

Про це повідомили у Київпастранс.

"У ніч проти 3, 4 грудня скорочений режим роботи трамваїв №8, 29. Ремонтуємо колії по вул. Привокзальній", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні відправлення трамваїв №8 за власним маршрутом: від ст. м. «Лісова»: 22:54, 23:04; від ст. м. «Позняки»: 22:26, 22:50.

А останні відправлення трамваїв №29 за власним маршрутом: від ст. м. «Лісова»: 22:40, 22:58; від ст. м. «Бориспільська»: 22:25, 22:45.

О 05:40 рух буде відновлено за графіком.