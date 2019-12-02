У Києві цьогоріч працевлаштували понад 350 осіб з інвалідністю

За перші десять місяців 2019 року послуги столичної служби зайнятості отримали 1230 безробітних громадян з інвалідністю, 356 із них знайшли роботу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

“За сприяння Київського міського центру зайнятості знайшли роботу 356 представників цієї категорії. До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 60 громадян з інвалідністю”, - розповів Білич.

Він зазначив, що з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, професійне навчання за направленням районних філій КМЦЗ у січні-жовтні 2019 року проходили 42 безробітні. Профорієнтаційні послуги отримали понад 1170 безробітних осіб з інвалідністю.

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“18 громадян з інвалідністю за сприяння столичної служби зайнятості отримали одноразову виплату допомоги з безробіття на зайняття підприємницькою діяльністю. Сфери, в яких вони вирішили започаткувати власний бізнес, найрізноманітніші: роздрібна торгівля, транспортні та юридичні послуги, охорона здоров’я, фізкультура та спорт”, - зауважив Білич.

За його словами, на початку листопада 2019 року на обліку в столичній службі зайнятості 436 осіб з інвалідністю мали статус безробітного.

Фото: КМЦЗ