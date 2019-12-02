Під Києвом знайшли зниклого військового капелана

В Бородянському районі поліція відшукала військового капелана Сергія Струка.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Як пояснив поліцейським: ходив і молився в лісі... Спасибі всім поліцейським і громадськості за допомогу в пошуках", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в смт Клавдієво Київської області безвісти пропав священник ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату, військовий капелан Сергій Струк.