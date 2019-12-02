Стрілянина в Києві: Авто належить фігуранту справи щодо фінансування тероризму

Автомобіль Range Rover, у якому 1 грудня застрелили 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, належить фірмі, що фігурує у справі про фінансування тероризму на Донбасі.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на реєстр судових рішень.

Йдеться про фірму «Донукпроектніі», у якої Соболєв орендує машину 2013 року випуску, про що депутат сам вказав у декларації. Як зазначає видання, два джерела в правоохоронних органах підтвердили, що саме це авто розстріляли у Києві 1 грудня.

Компанія «Донукрпроектніі» раніше була зареєстрована в Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв. Вона фігурує у справі про фінансування тероризму на непідконтрольній частині Донбасу.

За даними слідства, цю фірму та низку інших, що в минулому були пов’язані із Соболєвим, використовували для легалізації коштів, які отримали від незаконного бізнесу у так званих «ЛНР» та «ДНР».

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В ухвалі суду йдеться, що з лютого 2006 року до січня 2017-го ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 мільйонів гривень.

Серед цих компаній слідчі зокрема вказують фірми, що володіли мережею супермаркетів «Обжора» — цю мережу заснував Соболєв, він вийшов з цього бізнесу у 2007 році. Після початку війни на Донбасі ця мережа продовжила працювати на захоплених бойовиками територіях.

Як повідомляв Укрінформ, стрілянина сталася близько 17 години у Києві на розі вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив трирічного хлопчика, який перебував у салоні Range Rover. Дорогою до лікарні дитина померла. У столиці оголошено план "Сирена".

Фото: Вікторія Рощина/hromadske