Підрив відділення Ощадбанку: затриманим "світить" до 10 років

Затриманим за підозрою у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку у Києві загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

“Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, готуються матеріали для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі”, - йдеться в повідомленні.

Як поінформував начальник поліції Києва Андрій Крищенко, затриманими є 39-річний іноземець та 33-річний киянин.

“В результаті злагоджених дій правоохоронці затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні цього злочину. Це - 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків", - зазначив він.

За місцем їх мешкання правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази, підкреслили в поліції. На даний час розслідування триває.

Як повідомлялося, в ніч на 30 листопада у Дніпровському районі Києва двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку та викрали близько 250 тисяч гривень. Правоохоронці менш ніж за добу затримали підозрюваних.