Благодійний ярмарок у Києві зібрав понад 50 посольств

У приміщенні НСК “Олімпійський” стартував 27-й Благодійний ярмарок, організований Міжнародним жіночим клубом Києва (IWCK).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Понад 50 посольств, які щороку беруть участь у ярмарку, представляють сувенірну продукцію, презентують фольклор, одяг, електроні побутові пристрої. Кияни та гості столиці мають можливість скуштувати національну кухню різних країн — від чеського пива до страв індонезійської кухні.

Гостей ярмарку сьогодні розважатимуть музичні й танцювальні колективи з Німеччини, Куби, Катару, Молдови, Індії та Словаччини. Окремо організатори подбали про дітей. Вони матимуть змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах - уроках оригамі, танцю, мотанки, надання першої медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому 2018 році Благодійний ярмарок IWCK зібрав 3,5 млн гривень. Ці кошти були спрямовані на допомогу сиротам, людям похилого віку, дітям з особливими потребами та вимушеним переселенцям зі сходу України. Із зібраних коштів було надано 20 грантів та підтримано особливі ініціативи.

Міжнародний жіночий клуб Києва (IWCK) - це недержавна, некомерційна організація, заснована у 1992 році жінками з різних країн під керівництвом Інгабор Крістофассен (H.E. Ms Ingabor Kristofassen), першого посла Бельгії в Україні та першого президента IWCK. Зараз організація має понад 200 учасників з 50 країн, включно з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, жінками, які залучені в культурних та ділових спільнотах, та дружинами дипломатів і бізнесменів.