У столичних школах заборонили платні заходи під час уроків

Департамент освіти та науки Київської міської державної адміністрації зборонив проведення на території навчальних закладів столиці платних заходів та надання платних послуг в навчальний час.

Про це Департамент освіти та науки КМДА повідомив у Facebook.

"До Департаменту освіти і науки надходять численні звернення громадян щодо можливого нецільового використання приміщень закладів освіти та організації платних заходів для учнів і вихованців під час освітнього процесу... Звертаємо увагу, що додаткові освітні послуги в школах можуть надаватися виключно по завершенню навчальних занять, а в садочках - після завершення освітнього процесу згідно з режимом. Наголошуємо на недопустимості проведення платних заходів під час освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для урегулювання питання використання приміщень закладів освіти та недопущення проведення платних заходів під час освітнього процесу Департаментом освіти і науки видано наказ "Про організаційні питання щодо надання платних послуг закладами дошкільної, загальної середньої освіти та освітніх послуг суб’єктами господарювання на території й приміщеннях закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва", який направлено до виконання закладам освіти та районним управлінням освіти.

З наказом можна ознайомитися за посиланням.