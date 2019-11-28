На Набережному шосе на одну ніч обмежать рух
Укрінформ
У Києві на Набережному шосе обмежать рух із 22:00 29 листопада до 5:00 30 листопада.
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
"На Набережному шосе обмежать рух із 22:00 29 листопада до 5:00 30 листопада. Під прогоном Паркового пішохідного мосту на Труханів острів виконуватимуть протиаварійні роботи", - йдеться у повідомленні.
Роботи проведуть у ніч проти суботи, щоб менше впливати на трафік.
Буде часткове обмеження руху безпосередньо під самим мостом.
У комунальній корпорації перепрошують за незручності.