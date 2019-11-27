Суд дозволив знести незаконні поверхи "будинку-монстра" на Подолі - активіст

Господарський суд міста Києва у повному обсязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника "будинку-монстра" на вулиці Нижній Вал, 27-29 на Подолі та дозволив знесення 4 верхніх поверхів.

Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив активіст Павло Калюк.

"Щойно Господарський суд м.Києва у повному обсязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника Будинку-Монстру на Валах і дозволив знесення 4 поверхів. 5 років пішло на проходження першої інстанції, так, попереду ще апеляція, але поки це перемога", - повідомив він.

Водночас у пресслужбі Господарського суду повідомили, що своїм рішенням суд зобов’язав відповідача (ТОВ «Пателі лізинг» - ред.) за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що ТОВ «Пателі лізинг» здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на Подолі будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також із суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів з питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП «Укрдержбудекспертиза.

Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд міста Києва у середу, 27 листопада, вчергове розглядає справу щодо знесення незаконно надбудованих поверхів "будинку-монстру" на Подолі на вулиці Нижній Вал, 27-29.

Справа розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до Господарського суду м. Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які звели з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації.

Фото: the-village.com