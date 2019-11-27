Київські бювети перейшли на зимовий режим

У зв'язку зі зниженням температури повітря, столичні бювети переведуть у зимовий режим.

Про це повідомляє СВКП “Київводфонд” у Facebook.

"Шановні кияни, звертаємо Вашу увагу на зміну режиму роботи водорозбірних колонок бюветних комплексів міста. У зв'язку зі зниженням температури повітря, колонки будуть переведені у зимовий режим", - йдеться у повідомленні.

У підприємстві повідомили, що із водорозбірних колонок може текти вода невеликим струмочком – це обов'язковий захід для запобігання замерзання системи подачі води бюветного комплексу.

У разі несправності колонок бюветних комплексів або при наявності сильного напору води, киян просять повідомляти за телефоном: 228-91-83 бюветний відділ СВКП “Київводфонд”.

Фото: ТСН