Центральний вокзал відновив роботу - бомбу не знайшли

Центральний вокзал відновив роботу - бомбу не знайшли

Укрінформ
Інформація щодо замінування Центрального вокзалу у Києві не підтвердилася. Вокзал працює в штатному режимі.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.

“Центральний залізничний вокзал у м. Києві працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, сьогодні близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.

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