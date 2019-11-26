Центральний вокзал відновив роботу - бомбу не знайшли
Укрінформ
Інформація щодо замінування Центрального вокзалу у Києві не підтвердилася. Вокзал працює в штатному режимі.
Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.
“Центральний залізничний вокзал у м. Києві працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.