На Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку

У Києві на Софійській площі почали встановлювати головну новорічну ялинку країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі на місці, де буде стояти ялинка, почали встановлювати каркас.

Як повідомлялось, цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять в стилі різдвяної історії про Лускунчика. Висота ялинки - 30 метрів. Вартість іграшок і ілюмінацій — 2 мільйона 700 тисяч гривень.

Ялинку збиратимуть з сосни і ялиці. Її постачальниками є Вінницька та Житомирська область.

Вага ялинки – 100 тонн. Ялинку прикрашатиме близько тисячі іграшок. Головні герої казки про Лускунчика будуть "охороняти" ялинку разом із українськими козаками.

Головну ялинку країни відкриють традиційно - 19 грудня, у день Святого Миколая, о 19:00.

Загалом новорічно-різдвяні святкування на Софійській та Контрактовій площах триватимуть від 14 грудня до 19 січня.

Фото: Вечірній Київ