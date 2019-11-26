Кличко показав поліцейських, які вийшли з ним на ринг

Міський голова Києва Віталій Кличко провів ранкове тренування для одного з підрозділів патрульної поліції столиці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та опублікував відео з поліцейськими.

«Ці хлопці займаються боксом. І виявилися справжніми гладіаторами. Переконаний, що це тренування не пройшло дарма. Було дуже цікаво. Хлопці міцні і цілеспрямовані. Навіть стояв у парах, спарингував. Поліцейські задоволені. Не кожен ризикне вийти в ринг із чемпіоном світу», – сказав Кличко.

Він додав, що це не останнє тренування з підрозділами поліції Києва.

«Всі повинні знати, що сильна поліція – порядок у місті», – підкреслив Кличко.