На “Арсенальній” зламався ескалатор, станція не працює на вхід

У Києві не працює на вхід станція метро "Арсенальна" через несправність ескалатора.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

"Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора. Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію на вихід", - йдеться у повідомленні.

Фахівці проводять необхідні роботи для запуску. Про відкриття станції буде одразу повідомлено.

"Вибачаємося за незручності та просимо переорієнтувати маршрути", - зазначає пресслужба підземки.