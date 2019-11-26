На “Арсенальній” зламався ескалатор, станція не працює на вхід

На “Арсенальній” зламався ескалатор, станція не працює на вхід

Укрінформ
У Києві не працює на вхід станція метро "Арсенальна" через несправність ескалатора.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

"Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора. Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію на вихід", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці проводять необхідні роботи для запуску. Про відкриття станції буде одразу повідомлено.

"Вибачаємося за незручності та просимо переорієнтувати маршрути", - зазначає пресслужба підземки.

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