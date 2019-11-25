Рух Південним мостом обмежать - зніматимуть аварійні карнизи

Із 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"Із 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух: із 9:00 до 13:00 – у напрямку лівого берега, із 13:00 до 19:00 – у напрямку станції метро «Видубичі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у комунальній корпорації, на естакаді Південного мосту проводитимуть демонтаж аварійних карнизних блоків.

Аби менше впливати на трафік зранку працюватимуть у напрямку лівого берега, а по обіді – у бік станції метро «Видубичі».

Під час робіт рух буде частково обмежено.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.