Столична влада нагадала про “телефон довіри” для жертв насильства

У Києві зафіксовано 8 тисяч фактів домашнього насильства, за розрахунками громадських організацій, це лише 10% від їх реальної кількості.

Про це на презентації Всеукраїнської соціальної акції з протидії домашньому насильству, яка відбулася в Укрінформі, сказала заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

“У нас зафіксовано 8 тисяч фактів насильства по Києву, це 8 тисяч поданих заяв, а скільки таких заяв або не подано, або відізвано... Це 10% від реальності. Це дуже велика цифра для Києва, де 170 тисяч переміщених осіб, де збільшується кількість людей, які приїжджають до столиці, але не реєструються”, - сказала Хонда.

За її словами, жінки часто не звертаються до поліції з приводу домашнього насильства, бо не впевнені, що отримають допомогу.

Чиновниця повідомила, що зараз КМДА планує у співпраці з поліцією запускати єдиний телефонний номер для жертв насильства - 1500, “який вже в тестовому режимі працює. У нас почали проходити навчання кризові психологи, ми з міською поліцією відпрацювали питання взаємодії по районах”,- розповіла Хонда.

Також в Києві 25 листопада розпочинається Всеукраїнська акція “ 16 днів проти насильства”, метою якої є привернення уваги до домашнього насильства та торгівлі людьми, активізація державних та громадських організацій у протистоянні насильству, захисті прав жінок.