Свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему: дії вандалів кваліфікували як хуліганство

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятника Шолом-Алейхему в Києві за статтею "хуліганство" і наразі розшукує вандалів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - йдеться у повідомленні.

У столичній поліції поінформували, що після звернення співробітника релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням, що вночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник, на виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію.

На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко засудив осквернення невідомими пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві та закликав до оперативного розслідування інциденту.

Раніше про інцидент у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.