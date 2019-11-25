Свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему: дії вандалів кваліфікували як хуліганство
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в м. Києві.
"Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - йдеться у повідомленні.
У столичній поліції поінформували, що після звернення співробітника релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням, що вночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник, на виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію.
На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко засудив осквернення невідомими пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві та закликав до оперативного розслідування інциденту.
Раніше про інцидент у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.