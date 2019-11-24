У Києві на акції пам'яті жертв трансфобії затримали шістьох осіб

Столичні правоохоронці під час акції з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей затримали за протиправні дії шістьох осіб - противників заходу.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"У Києві за протиправні дії під час акції з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей поліцейські затримали шістьох осіб", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що у суботу на Михайлівській площі столиці, згідно з раніше поданою заявкою, пройшла акція представників однієї з громадських організацій з метою вшанування пам’яті трансгендерних людей.

Транс-марш 2019 з нагоди Міжнародного дня пам`яті трансгендерних людей. Фото: Данііл Шамкін/Укрінформ

"Під час проведення акції противники заходу намагалися прорвати поліцейський кордон, аби завадити проведенню ходи та влаштували штовханину з правоохоронцями. За протиправні дії поліцейські затримали шістьох найбільш активних громадян та доставили до територіального управління поліції", - уточнюється у повідомленні.

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На всіх затриманих було складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

"Після з’ясування усіх обставин та відібраних пояснень правоохоронці відпустили затриманих осіб. За вчинення правопорушень відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - інформує поліція Києва у Facebook.

Як повідомлялося, у суботу в столиці на Михайлівській площі пройшов Транс-Марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію.