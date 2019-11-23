У неділю столичне метро може змінити графік роботи

У зв'язку з проведенням футбольного матчу у неділю, 24 листопада, можливі деякі зміни у роботі київського метрополітену.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Завтра, 24 листопада у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Маріуполь" (Маріуполь), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що такі заходи застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.