Вибух у будинку в центрі Києва: поліція повідомила подробиці

У Києві в під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух, в результаті ніхто не постраждав, пошкоджено лише внутрішнє оздоблення. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Наразі слічдим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Читайте також: У центрі Києва стався вибух у житловому будинку

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять усі необхідні заходи, аби встановити та затримати причетних до правопорушення осіб.