Київ наступного року планує придбати 30 автобусів, 50 тролейбусів і 20 трамваїв

У 2020 році для столиці заплановано придбати 30 автобусів, 50 тролейбусів і 20 трамваїв.

Про це в інтерв’ю Liga.net розповів радник Київського міського голови Максим Бахматов.

«На 2020 планується придбання 30 автобусів, 50 тролейбусів і 20 трамваїв. Заплановано до списання 19 тролейбусів, 6 трамваїв і 28 автобусів у наступному році», – зазначив Бахматов.

За його словами, у 2019 місто вже отримало 13 тролейбусів і ще чекає на 7 автобусів. Вивели зі старого парку цьогоріч 33 тролейбуси та 69 автобусів.

У КМДА нагадали, що у рамках угоди, підписаної з Європейським банком реконструкції та розвитку, столиця придбає 40 сучасних модульних трамвайних вагонів, пристосованих для обслуговування пасажирів з інвалідністю, та 50 вагонів метрополітену.