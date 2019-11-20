Ветеран АТО "Хан", жорстоко побитий у Києві, помер у лікарні - волонтерка

Ветеран АТО Ігор Панов ("Хан"), якого разом із дружиною жорстоко побили 10 листопада у Києві, помер у лікарні.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Тетяна Грубенюк ("Руденька").

"Хана не стало. Без подробиць", - написала вона.

Волонтерка уточнила, що похорон і поминки організовуватимуть товариші по службі, волонтери, друзі. Дата наразі невідома.

За її словами, з дозволу всіх, хто надавав гроші на порятунок ветерана, ці кошти використають на організацію поховання.

Решта коштів буде використана на встановлення пам’ятника, додала Грубенюк.

Як повідомлялося, 10 листопада у Києві ветерана АТО Ігоря Панова (позивний “Хан”), який служив у 90-му батальйоні, та його дружину сусіди знайшли у під'їзді непритомними, з проломленими головами. Подружжя було доправлено до реанімації у тяжкому стані.

11 листопада поліція Києва повідомила, що за підозрою в побитті ветерана АТО та його дружини затримали сина потерпілої та його приятеля.