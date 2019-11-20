Поліцейські на Київщині 10 років “домальовували” собі більшу зарплату

ГПУ направила до Шевченківського райсуду обвинувальний акт відносно працівників ГУ Нацполіції у Київській області, які впродовж десяти років незаконно перераховували на свої рахунки завищені суми заробітної плати.

Про це інформує пресслужба відомства.

“За версією слідства, вказані співробітники Нацполіції за участю інших осіб, у період з січня 2006 року по березень 2016 року, ймовірно шляхом шахрайства та підроблення бухгалтерських документів, незаконного перерахування грошових коштів на власні карткові рахунки у вигляді завищених сум заробітної плати, а також зарахування коштів на карткові рахунки сторонніх осіб, заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 12 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейським висунуто обвинувачення в порушенні ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (організація та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 (організація та пособництво у підробленні документів та їх використання), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.