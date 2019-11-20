У Київському метро відновили оплату банківською карткою

У Київському метрополітені після проведення технічних робіт було відновлено систему оплати безконтактною банківською карткою.

Про це повідомляє Київський метрополітен в Facebook.

"Необхідні роботи завершено.Система оплати безконтактною банківською карткою працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Київському метрополітені через проведення технічних робіт тимчасово була недоступна оплата з допомогою безконтактної банківської картки.