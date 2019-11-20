У Києві з'являться п'ять стоянок для таксі

У столиці запрацюють п'ять стоянок для таксі. Перша з них з'явиться на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"З завтрашнього дня запрацює стоянка для таксі в центрі міста на вул. Богдана Хмельницького", - написав він.

Також Поворозник повідомив, що на черзі ще чотири таких стоянки на вул. Городецького; вул. Вокзальная,1; вул. Велика Васильківська, 65-57/3; вул. Велика Васильківська, 84-74.