У столичному метро – збій: за проїзд не можна сплатити картками
Укрінформ
У Київському метрополітені тимчасово недоступна оплата з допомогою безконтактної банківської картки. Проводяться технічні роботи.
Про це повідомляє пресслужба столичної підземки у Facebook.
"Шановні пасажири! На станціях проводяться технічні роботи, оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.
Завершення робіт планується за годину.
"Перепрошуємо за незручності та просимо скористатися альтернативними способами оплати", - зазначили у метро.