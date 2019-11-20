У столичному метро – збій: за проїзд не можна сплатити картками

У Київському метрополітені тимчасово недоступна оплата з допомогою безконтактної банківської картки. Проводяться технічні роботи.

Про це повідомляє пресслужба столичної підземки у Facebook.

"Шановні пасажири! На станціях проводяться технічні роботи, оплата з допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.

Завершення робіт планується за годину.

"Перепрошуємо за незручності та просимо скористатися альтернативними способами оплати", - зазначили у метро.