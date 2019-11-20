У Києві легковик зіткнувся з маршруткою: двоє загиблих, восьмеро постраждалих

У Києві легковик зіткнувся з маршруткою: двоє загиблих, восьмеро постраждалих

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Укрінформ
У Києві поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди, у результаті якої двоє людей загинули та восьмеро поранені.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції у Facebook.

"На смузі зустрічного руху відбулось зіткнення двох автомобілів. Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб, ще вісім отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Потерпілих госпіталізували у лікарню. Розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ДТП сталася на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці.

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Попередньо поліцейські встановили, що водій, керуючи автомобілем Toyota, рухався по проїжджій частині на вулиці Зодчих. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.

Повідомляється,що у результаті автопригоди 25-річний водій та 21-річний пасажир Toyota загинули на місці, а трьох інших його пасажирів 1997, 1996, 1998 років народження госпіталізували. Крім цього, постраждало ще п’ять осіб: 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes та четверо пасажирів - 1951, 1956, 1957 та 1964 років народження, яких з травами різного ступеню тяжкості доставили у лікарню.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

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