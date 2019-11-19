На Майдані відкриють фотовиставку "Два століття – одна війна"

До Дня Гідності та Свободи у столиці протягом листопада триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зокрема, 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні та в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться заходи, приурочені Дню Гідності та Свободи. А на Майдані Незалежності (зі сторони Головпоштамту) відкриється фотовиставка «Два століття – одна війна».

Участь у пам’ятних заходах і церемоніях покладання квітів візьмуть представники міської влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.

Для вихованців Палацу дітей та юнацтва в цей день буде організовано зустріч «Революція Гідності – революція свободи» з учасниками Революції Гідності. У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» пройдуть зустріч із «живою книгою» і виставки матеріалів «Євромайдан: як перемогла гідність».

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Напередодні, 20 листопада, на Майдані Незалежності стартує виставковий проєкт до Дня Гідності та Свободи «100 років боротьби», який триватиме до 1 березня. У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва проведуть зустріч-дискусію «Події, що змінили Україну».

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До 27 листопада кияни можуть відвідати виставку літератури «Україна понад усе!» в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А також до 26 листопада ознайомитись з експонатами виставки архівних документів «До Дня Гідності та Свободи» у Державному архіві м. Києва.

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Окрім того, протягом усього листопада триватимуть тематичні уроки, виховні години, лекції, творчі проєкти, конкурси й квести, зустрічі учнівської молоді з учасниками Революції Гідності та Операції об’єднаних сил, покладання квітів до пам’ятних знаків учасникам Революції Гідності, проведення меморіальних заходів біля пам’ятних знаків, розташованих на території освітніх закладів Києва.