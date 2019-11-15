У Кличка спростували фейк про вулицю, названу на честь нациста

Столична вулиця носить ім’я генерала армії УНР Віктора Павленка, а не військового злочинця з таким самим прізвищем.

Про це повідомили у пресслужбі Київради.

"Деякі ЗМІ, посилаючись на здогадки окремих громадян, пошили інформацію, нібито у столиці з’явилася вулиця з ім’ям українського колаборанта нацистів, військового злочинця Івана Павленка. Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Насправді Київська міська рада найменувала одну з вулиць Солом’янського району Києва на честь українського громадсько-політичного та військового діяча, генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Павленка Віктора Олексійовича (1886–1932). Він був учасником Першої світової війни, підполковник, начальником повітряної охорони ставки Верховного головнокомандувача – імператора Миколи II в Могильові. Віктор Павленко помер у 1932 року на Кубані під час Голодомору.

До цього часу вулиця носила проектну назву Ягідна (аналогічна за назвою вулиця вже існує в іншому районі столиці).

Пресслужба Київради підкреслює, що уся інформація щодо найменувань була розміщена у відкритому доступі на офіційному порталі Київської міської ради задовго до прийняття рішення. Та закликає ЗМІ не поширювати фейки, бо "недостовірні дані жваво підхопили не лише російські пропагандистські ЗМІ, а й авторитетні міжнародні видання, що негативно вплинуло на імідж Києва".

Як повідомлялось, 12 листопада Київська міська рада прийняла рішення про найменування 40 вулиць у Голосіївському, Солом’янському і Шевченківському районах Києва. У тому числі на честь Віктора Павленка – генерала-хорунжого армії Української Народної Республіки.