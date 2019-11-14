Київ закриє для вантажівок у "години пік" іще п’ять в’їздів

Мер Києва Віталій Кличко показав, як столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста.

Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста у години пік - із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира. Згодом обмеження розповсюдиться і на інші в’їзди", - зазначив Кличко.

За його словами, рішення Київради, що обмежує рух фур столицею, було ухвалене ще у 2013 році. Тепер, завдяки злагодженій роботі Муніципальної варти і Нацполіції, без якої це зробити неможливо, його почали імплементувати.

"Наразі триває інформування про нові правила водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань", - додав мер.

Кличко повідомив, що за добу в Київ в’їжджає до 50 тисяч вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті. У планах - обмежувати в‘їзд у столицю з 5 основних трас, що сполучають Київ з прилеглими регіонами.