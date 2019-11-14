У Києві з’явилися вулиця Олекси Тихого та проспект Любомира Гузара

Київська міська рада перейменувала вулицю Виборзьку в Солом'янському районі на честь відомого політв'язня, правозахисника, співзасновника Української Гельсинської спілки Олекси Тихого.

Відповідне рішення підтримали 75 депутатів Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виборзьку вулицю було названо на честь російського міста Виборга, яке до XVIII століття належало Швеції.

Також Київська міськрада перейменувала проспект Космонавта Комарова на честь архієпископа Української греко-католицької церкви Любомира Гузара.

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Відповідне рішення підтримали 74 депутати Київради.

Любомир Гузар – український релігійний діяч, священик, єпископ, верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.

Гузар помер 31 травня 2017 року на 85-му році життя.