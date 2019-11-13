Власник "шпаківні" на Майдані обіцяє відновити дах за свої гроші

Власник квартири в будинку на Майдані, який опинився у центрі скандалу через незаконну надбудову, пообіцяв своїм коштом відновити дах до первісного стану, а також зробити ремонт в під'їзді.

Про це на брифінгу в КМДА заявив представник власника квартири 15 будинку по вул. Софіївській, 1/2, Дмитро Набугорнов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні жодних робіт не проводиться, але плануємо за власний кошт відновлення даху. покрівлі в попередній стан, провести утеплення покрівлі, а також технічного поверху. Жодних інших робіт щодо реконструкції, жодних надбудов наразі не плануємо проводити. Буде повернуто попередній стан, який був до виникнення ситуації. І за рахунок таких дій плануємо привести весь житловий будинок до стану, який буде відповідати сучасним вимогам. Будинок з 1952 року вже більшість елементів необхідно замінити, власними силами пропонуємо здійснити такий ремонт”, - сказав Набугорнов.

Також він додав, що виникло “непорозуміння саме з представниками влади щодо проведення зустрічі і заборони робіт”, а підйом будівельних матеріалів на дах, який зробили минулої п'ятниці, був здійснений через те, що від мешканців будинку почали надходити скарги, що через пошкоджений дах їх квартири заливає дощем, також були скарги від керуючої компанії.

Набугорнов запевнив, що власник квартир не планує ніяких надбудов.

В свою чергу голова Шевченківської РДА Олег Гаряга заявив, що за перевіркою, яка була проведена після скарги на надбудову, виявлено, що ніяких дозвільних документів на це не існує і не видавалося.

Як заявив на брифінгу радник Київського міського голови Максим Бахматов, розголос цій справі і доведення її на рівень уряду був зроблений саме тому, що зараз Київ має сумний досвід створення великої кількості незаконних надбудов, добудов, і так практика поширена не тільки в Києві, а й в багатьох містах України.

"Наша задача побудувати систему по боротьбі з такими історіями, щоб громадськість, медіа допомагали нам в боротьбі з подібним загалом по Україні. ми почали з Києва, тому що спроба зробити надбудову на Майдані - це огидно. Виглядало це як спроба надбудови мансарди. І такого по Києву сотні", - сказав Бахматов.

За його словами раніше, на зустрічі власника квартири з представниками місцевої влади було узгоджено, що власник своїм коштом відновить кладку, зовнішні архітектурні елементи, покрівлю, відремонтує технічний поверх, зробить ремонт в під'їзді, та приведе до ладу прибудинкову територію.

Як повідомлялося, у жовтні власник приміщення на вул. Софіївській, 1/2 порушив цілісність даху та намагався, не маючи жодних дозволів, звести надбудову. Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про демонтаж надбудови та розібрала її.

Фото: Ксения Павловна, Facebook