Через масові акції у центрі Києва посилили заходи безпеки

Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва через заплановані акції щодо земельної реформи.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

"Кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Як повідомлялося, Верховна Рада у середу, 13 листопада, планує розглянути законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Йдеться, зокрема, про законопроєкт №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Напередодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

У понеділок, 11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.

Фото: поліція