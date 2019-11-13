Через масові акції у центрі Києва посилили заходи безпеки
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.
"Кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.
Як повідомлялося, Верховна Рада у середу, 13 листопада, планує розглянути законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Йдеться, зокрема, про законопроєкт №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.
Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.
Напередодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.
У понеділок, 11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.
Фото: поліція