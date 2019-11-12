У Дарницькому районі влаштували стрілянину, поранений чоловік

У столиці правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо затримання зловмисника, який у Дарницькому районі на вул. Боровій стріляв у киянина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“На спецлінію 102 надійшла інформація про стрільбу на вулиці Боровій. Заявник повідомив, що почув постріли, після чого виявив пораненого сусіда. За вказаною адресою негайно виїхали додаткові наряди та слідчо-оперативна група територіального управління поліції”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці на місці події, біля будинку між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Згодом один із них здійснив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого втік на автомобілі.

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Зазначається, що у результаті конфлікту господар домоволодіння отримав вогнепальні непроникаючі поранення грудей. 33-річного потерпілого у задовільному стані доставили до медичного закладу.

Правоохоронці оглянули місце події, провели ряд необхідних першочергових слідчих дій та вилучили стріляні гільзи, попередньо від травматичної зброї, які відправили на експертизу.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.