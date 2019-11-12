На Майдані перевіряють демонтаж скандальної “шпаківні”

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва перевірить виконання припису на заборону будівельних робіт на вул. Софіївській, 1/2. Також дотримання заборони наразі перевіряють інспектори Департаменту охорони культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Власник приміщення у будинку на вул. Софіївській, 1/2, який раніше звів незаконну надбудову, що потім демонтували міські служби, має відновити конструкцію даху власним коштом. Утім, 11 листопада з’явилася інформація про те, що власник поновив будівництво надбудови", - йдеться у повідомленні.

Оскільки спеціалістами Шевченківської РДА велася постійна фотофіксація, інспектори одразу зупинили зведення стін надбудови, які, за словами власника, начебто знадобилися, аби звести балку стелі на необхідний рівень. Будівельні матеріали, що виявили в дворі будинку, нині знаходяться під контролем служб району.

«З адвокатами власників домовилися: до зустрічі власника помешкання та голови Шевченківської РДА не здійснювати жодних робіт. На зустрічі мали погодити та письмово зафіксувати домовленості, графік та порядок робіт із відновлення конструкції даху. Із невідомих причин будівельники почали здійснювати підйом матеріалів на дах. Як тільки це стало відомо, голова Шевченківської РДА за 30 хвилин організував вивезення будівельних матеріалів із двору на зберігання. Ми розраховуємо на зустріч із власниками якнайшвидше», – розповів радник Київського міського голови Максим Бахматов.

У разі виявлення порушень та проведення робіт із будівництва незаконної надбудови, а не відновлення конструкції даху, місто готуватиме відповідні звернення до правоохоронних органів.