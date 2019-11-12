Урядовий квартал силовики взяли під посилену охорону
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
“Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля органів державної влади, кілька політичних партій та громадських організацій запланували проведення акцій з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.
Наразі під стінами Верховної Ради триває мітинг проти запровадження ринку землі.
Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планує розглянути у першому читанні 11 законопроєктів про ринок землі.
У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.