Урядовий квартал силовики взяли під посилену охорону

У зв’язку з проведенням акцій з масовою участю громадян 12 листопада у середмісті Києва працівники структурних підрозділів київської поліції та військовослужбовці Національної гвардії України несуть службу у посиленому режимі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля органів державної влади, кілька політичних партій та громадських організацій запланували проведення акцій з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Наразі під стінами Верховної Ради триває мітинг проти запровадження ринку землі.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планує розглянути у першому читанні 11 законопроєктів про ринок землі.

У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.