У магазині ТРЦ "Глобус" на Майдані обвалилася стеля
Відео
Укрінформ
У торгово-розважальному центрі "Глобус" на Майдані Незалежності обвалилася стеля в одному з магазинів.
Про це повідомила спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео з місця інциденту.
“Нічого такого, просто в одному із магазинів у ТРЦ «Глобус» обвалилася стеля”, - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обвалу люди не постраждали.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 листопада, стеля також обвалилася у будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області, що на вулиці Єврейській, 12. Постраждали двоє працівників карного розшуку.