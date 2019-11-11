У магазині ТРЦ "Глобус" на Майдані обвалилася стеля

У торгово-розважальному центрі "Глобус" на Майдані Незалежності обвалилася стеля в одному з магазинів.

Про це повідомила спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео з місця інциденту.

“Нічого такого, просто в одному із магазинів у ТРЦ «Глобус» обвалилася стеля”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обвалу люди не постраждали.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 листопада, стеля також обвалилася у будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області, що на вулиці Єврейській, 12. Постраждали двоє працівників карного розшуку.