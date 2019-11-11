На Північному мосту обмежили рух

У зв'язку ремонтними роботами 11 листопада на Північному мосту в Києві буде частково обмежено рух.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"11 листопада на Північному мосту частково обмежать рух із 8:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.

У КК "Київавтодор" зазначили, що виконуватимуть поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини.

"Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік", - наголосили в Київавтодорі.