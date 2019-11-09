Затримання Мазура: у Києві пікетували посольство Польщі

У Києві під посольством Польщі відбулася акція на підтримку активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним "Тополя", затриманого за запитом Росії.

Про це повідомляє Громадське.

"Учасники акції вимагають від польських правоохоронців відпустити Мазура якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Пікет посольства Польщі у справі Мазура // Фото: Укрінформ, Олена Худякова

Водночас зазначається, що мітингувальники закликали не ображати посольство. За їхніми словами, вони прийшли проінформувати поляків, що ті затримали невинуватого і цим підіграли Росії.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, ветерана Ігоря Мазура.

Ігор Мазур був керівником “Правого Сектора“ Київщини та начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став офіцером ЗСУ - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.