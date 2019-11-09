Злісним боржникам за “комуналку” можуть заборонити виїзд за кордон - КМДА
Про це заявив генеральний директор комунального концерну «Центр комунального сервісу» (ЦКС) Андрій Щербина, передає пресслужба КМДА.
"У Києві близько 5% споживачів системно не сплачують за житлово-комунальні послуги і накопичують суму боргу. Це близько 50 тисяч особових рахунків, які не сплачують усім виконавцям послуг і відмовляються реструктуризувати заборгованість. До таких боржників можуть бути застосовані санкції у вигляді арешту майна та обмеження виїзду за кордон", - сказав Щербина.
За його словами, не менше 80% киян своєчасно оплачують рахунки, але близько 5% споживачів із невідомих причин системно не платять, фактично, за усі спожиті послуги.
«Ми системно інформуємо споживача про наявність боргу – надсилаємо повідомлення, телефонуємо тощо. Адже через сусіда-боржника страждає весь будинок, який не підключають до послуги. Ми намагаємося розв'язувати питання в досудовому порядку, але якщо вже справа дійшла до суду, то наслідками для споживача може стати арешт майна та заборона виїзду за кордон», – наголосив гендиректор концерну.
Фахівець також додав, що судові витрати у розмірі 1921 грн також покладаються на боржника. Крім суми основного боргу, на кожну послугу нараховуються 3% річних та втрати від інфляційних процесів за весь період прострочення боргу.
«У разі позитивного рішення суду, відбувається стягнення боргу в примусовому порядку. У першу чергу, на кошти боржника, шляхом їх арешту та списання з рахунків без згоди власника рахунку. У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог, стягнення невідкладно звертається на майно, за умови перевищення суми боргу 83 460,00 грн. Також законодавством передбачено, що суд може обмежити у праві виїзду за межі України боржника за невиконання судового рішення. Тому ми наполегливо радимо громадянам не накопичувати борг, звертатися до «Центру комунального сервісу», якщо виникають питання щодо нарахувань», – зазначив Щербина.