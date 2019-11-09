Злісним боржникам за “комуналку” можуть заборонити виїзд за кордон - КМДА

Найбільшим боржникам за житлово-комунальні послуги після рішення суду можуть арештувати майно та обмежити виїзд за кордон.

Про це заявив генеральний директор комунального концерну «Центр комунального сервісу» (ЦКС) Андрій Щербина, передає пресслужба КМДА.

"У Києві близько 5% споживачів системно не сплачують за житлово-комунальні послуги і накопичують суму боргу. Це близько 50 тисяч особових рахунків, які не сплачують усім виконавцям послуг і відмовляються реструктуризувати заборгованість. До таких боржників можуть бути застосовані санкції у вигляді арешту майна та обмеження виїзду за кордон", - сказав Щербина.

За його словами, не менше 80% киян своєчасно оплачують рахунки, але близько 5% споживачів із невідомих причин системно не платять, фактично, за усі спожиті послуги.

«Ми системно інформуємо споживача про наявність боргу – надсилаємо повідомлення, телефонуємо тощо. Адже через сусіда-боржника страждає весь будинок, який не підключають до послуги. Ми намагаємося розв'язувати питання в досудовому порядку, але якщо вже справа дійшла до суду, то наслідками для споживача може стати арешт майна та заборона виїзду за кордон», – наголосив гендиректор концерну.

Фахівець також додав, що судові витрати у розмірі 1921 грн також покладаються на боржника. Крім суми основного боргу, на кожну послугу нараховуються 3% річних та втрати від інфляційних процесів за весь період прострочення боргу.

«У разі позитивного рішення суду, відбувається стягнення боргу в примусовому порядку. У першу чергу, на кошти боржника, шляхом їх арешту та списання з рахунків без згоди власника рахунку. У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог, стягнення невідкладно звертається на майно, за умови перевищення суми боргу 83 460,00 грн. Також законодавством передбачено, що суд може обмежити у праві виїзду за межі України боржника за невиконання судового рішення. Тому ми наполегливо радимо громадянам не накопичувати борг, звертатися до «Центру комунального сервісу», якщо виникають питання щодо нарахувань», – зазначив Щербина.