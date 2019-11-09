На Борщагівці п'яний чоловік влаштував дебош, протаранив вісім авто та побився з поліцією
Про це повідомляють у суботу ВартовіЕспресо.
"За словами свідків пригоди, перед масштабною ДТП водій влаштував дебош в магазині, пошкодивши вітрину. Після цього він сів у своє авто Honda C-RV та на великій швидкості протаранив Daewoo, що рухався назустріч", - йдеться у повідомленні.
Не зупинившись, водій Honda протаранив один за одним автомобілі, що стояли по обидва боки дороги: KIA, Skoda, Hyundai, Opel, ще один Hyundai, Peugeot та Daewoo. Далі пошкоджений автомобіль Honda просто не зміг їхати та зупинився.
Патрульні змушені були застосувати спецзасоби. На водія Honda надягли кайданки, і він невдовзі заснув в машині поліції. Після оформлення йому доведеться пройти огляд у лікаря-нарколога.
Очевидці повідомляють, що водій Honda мав ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
Фото: Еспресо