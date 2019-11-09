На Борщагівці п'яний чоловік влаштував дебош, протаранив вісім авто та побився з поліцією

Пізно ввечері у п'ятницю, 8 листопада 2019 року, на вулиці Корольова, що у Києво-Святошинському районі міста Києва, сталася масштабна аварія за участю восьми автомобілів

Про це повідомляють у суботу ВартовіЕспресо.

"За словами свідків пригоди, перед масштабною ДТП водій влаштував дебош в магазині, пошкодивши вітрину. Після цього він сів у своє авто Honda C-RV та на великій швидкості протаранив Daewoo, що рухався назустріч", - йдеться у повідомленні.

Не зупинившись, водій Honda протаранив один за одним автомобілі, що стояли по обидва боки дороги: KIA, Skoda, Hyundai, Opel, ще один Hyundai, Peugeot та Daewoo. Далі пошкоджений автомобіль Honda просто не зміг їхати та зупинився.

Водій, за словами свідків, намагався втекти з місця пригоди, проте його затримали небайдужі громадяни. На допомогу водію через деякий час приїхали родичі, і почалася бійка.

Патрульні змушені були застосувати спецзасоби. На водія Honda надягли кайданки, і він невдовзі заснув в машині поліції. Після оформлення йому доведеться пройти огляд у лікаря-нарколога.

Очевидці повідомляють, що водій Honda мав ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

Фото: Еспресо