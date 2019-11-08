Комунальна драма у Києві: стрільця взяли під варту без права на заставу

Чоловікові, який під час конфлікту в будинку у Святошинському районі поранив свого сусіда із вогнепальної зброї, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва у Facebook.

“Суд, заслухавши доводи сторін, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи. Досудове розслідування триває”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання з обрання запобіжного заходу відбулося у п’ятницю, 8 листопада, у Святошинському районному суді.

“Правопорушнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України. У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі Києва нагадують, що інцидент стався увечері 6 листопада 2019 року на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці.

Чоловік, перебуваючи у коридорі житлового будинку за місцем свого проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами здійснив 2 постріли з мисливського карабіну в одного з мешканців будинку. Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали «швидку допомогу» пораненому чоловіку.