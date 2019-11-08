Аеропорт “Київ” припинив польоти лоукостера Ernest Airlines через борги

Обслуговування рейсів лоу-коста Ernest Airlines в аеропорту Жуляни («Київ» імені Ігоря Сікорського) тимчасово призупинено в зв'язку із заборгованністю.

Про це повідомила Turprofi.com.ua прессекретар повітряних воріт Галина Богданенко.

"Вона не назвала суму боргу, яку має сплатити авіаперевізник, але висловила впевненість, що Ernest Airlines найближчим часом розрахується, і його польоти відновляться. За даними джерел видання, авіакомпанія заборгувала аеропорту велику суму, в результаті один літак не випустили з Києва", - йдеться в повідомленні.

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Ця авіакомпанія нещодавно відкрила представництво у Києві і пообіцяла розширити польотну сітку. На сьогодні маршрутна мережа перевізника включає чотири українських міста - Київ, Львів, Харків і Одесу. З України Ernest літає до Італії (Рим, Мілан, Неаполь, Бергамо, Венеція, Генуя і Болонья).